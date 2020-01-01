Игроки «Оренбурга» отказываются от снижения зарплат на 30 процентов

Футболисты «Оренбурга» отказываются от снижения зарплаты на 30 процентов из-за пандемии коронавируса. По информации источника, руководство «Оренбурга» предложило игрокам изменить условия контрактов и понизить заработную плату на 30 процентов, однако футболисты не готовы идти на уступки.