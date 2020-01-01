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Игроки «Оренбурга» отказываются от снижения зарплат на 30 процентов
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Футболисты «Оренбурга» отказываются от снижения зарплаты на 30 процентов из-за пандемии коронавируса. По информации источника, руководство «Оренбурга» предложило игрокам изменить условия контрактов и понизить заработную плату на 30 процентов, однако футболисты не готовы идти на уступки.В источнике
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С чего всё начиналось
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Игроки «Оренбурга» отказываются снижать зарплаты на 30%. Клуб опасается банкротства

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Оренбурга» предлагает футболистам пересмотреть условия контрактов с понижением зарплаты на 30%. Клуб мотивирует просьбу возможным банкротством.
Чемпионат 06:24
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Пресс-служба «Оренбурга»: «У нас всё в порядке, готовимся к возобновлению сезона»

Sportbox.RU 10:12
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Пресс-служба «Оренбурга»: «У нас всё в порядке, готовимся к возобновлению сезона»

Матч ТВ 10:12
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«Оренбург» попросил игроков сократить зарплаты на 30%, опасаясь банкротства. Футболисты отказываются

Sports.ru 07:10
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