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Игроки «Шинника» сдали тесты на коронавирус перед матчем с «Уралом»
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Футболисты, тренеры и сотрудники «Шинника» сдали тесты на выявление коронавирусной инфекции перед четвертьфинальным матчем Олимп-Кубка России против «Урала».В источнике
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