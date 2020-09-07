Футболисты «Тамбова» угрожают забастовкой из-за невыплаты зарплаты
Трудная финансовая ситуация сложилась в клубе российской футбольной премьер-лиги "Тамбов", В команде имеются значительные – до трех месяцев, – долги по заработной плате футболистов, которые угрожают в случае невыплаты денег не выходить на тренировки и на очередной матч против "Уфы".В источнике
С чего всё начиналось
В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.