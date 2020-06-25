НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКоронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»Сёмин ответил на критику гендиректора «Локомотива» КикнадзеСлимани, Бакайоко и ещё четверо футболистов покинули «Монако»В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование«Зенит» получил мини-лабораторию для экспресс-диагностики на COVID-19Газета.RuИгроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем со «Спартаком»Sports.ru10Sports.ruНева СпортMetaratingsМатч ТВГазета.RuToDay News UfaРБКBash.NewsТелеканал UTVUfaTime.ruИгроки "Уфы" сдали тесты на коронавирус перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Гендир «Уфы»: «Против „Спартака“ сыграем основным составом»Спорт-Экспресс 07:57«Уфа» сыграет со «Спартаком» основным составомФутбол России 08:40Шамиль Газизов: «„Уфа“ сыграет против „Спартака“ основой»Матч ТВ 08:27рекламаГлавноеКоронавирус выявили у шести футболистов «Оренбурга»Сёмин ответил на критику гендиректора «Локомотива» КикнадзеСлимани, Бакайоко и ещё четверо футболистов покинули «Монако»В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование«Зенит» получил мини-лабораторию для экспресс-диагностики на COVID-19Новости