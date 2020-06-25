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Газета.RuГазета.Ru
Игроки «Уфы» сдали тесты на коронавирус перед матчем со «Спартаком»
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Игроки "Уфы" сдали тесты на коронавирус перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком".В источнике
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Весь состав «Уфы» прошёл тест на коронавирус перед игрой со «Спартаком»

Sport.ru 06:00
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«Уфа» в полном составе прошла тестирование на коронавирус перед матчем со «Спартаком»

Чемпионат 04:50
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«Уфа» рассказала о результатах тестов на COVID-19 перед матчем со «Спартаком»

Матч ТВ 04:28
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