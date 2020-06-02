Игроки «Зенита» приступили к групповым тренировкам

«Зенит» возобновил групповые тренировки на клубной базе. Занятия проходили с соблюдением социальной дистанции и в средствах индивидуальной защиты. Также перед началом тренировки весь инвентарь был продизенфицирован.