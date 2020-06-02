НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Игроки «Зенита» приступили к групповым тренировкам
Футбол России
  • Футбол России
  • Нева Спорт
  • Невские Новости
  • Форпост Северо-Запад
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • Zenit-fk.ru
  • LiveSport.ru
  • ProstoProSport
  • Soccernews.ru
  • КП - Санкт-Петербург
  • Piter.tv
«Зенит» возобновил групповые тренировки на клубной базе. Занятия проходили с соблюдением социальной дистанции и в средствах индивидуальной защиты. Также перед началом тренировки весь инвентарь был продизенфицирован.В источнике
Подробнее о событии
alt

РПЛ возвращается! «Зенит» уже чемпион и, похоже, надолго

ProstoProSport вчера в 16:10 
alt

«Зенит» начал тренировки в группах с соблюдением дистанции

Sports.ru вчера в 13:19
alt

«Зенит» приступил к групповым тренировкам

Чемпионат вчера в 13:15
реклама
Главное
Новости