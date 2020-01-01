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ВекВек
Игроки футбольного клуба «Арсенал» не согласились на сокращение зарплат
Soccer.ru
  • Soccer.ru
Игрокам предложили сокращение зарплат на 12,5% с условием добавления в контракт дополнительных стимулирующих пунктов. В частности клуб предложил будущую надбавку к зарплате в размере вычитаемых сейчас процентов.В источнике
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Игроки футбольного клуба «Арсенал» не согласились на сокращение зарплат

Век 15 апреля в 09:33
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Игроки «Арсенала»: за зарплату, против клуба

Soccer.ru 14 апреля в 04:28 
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