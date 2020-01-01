Игроки футбольного клуба «Арсенал» не согласились на сокращение зарплат

Игрокам предложили сокращение зарплат на 12,5% с условием добавления в контракт дополнительных стимулирующих пунктов. В частности клуб предложил будущую надбавку к зарплате в размере вычитаемых сейчас процентов.