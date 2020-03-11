Игроков «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса

Некоторые футболисты «Арсенала» были отправлены на 14-дневный домашний карантин. Это произошло после того, как они контактировали с владельцем «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом. Вчера, 10 марта, он сообщил, что у него была обнаружена коронавирусная инфекция.