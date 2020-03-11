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Игроков «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса
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Некоторые футболисты «Арсенала» были отправлены на 14-дневный домашний карантин. Это произошло после того, как они контактировали с владельцем «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом. Вчера, 10 марта, он сообщил, что у него была обнаружена коронавирусная инфекция.В источнике
С чего всё начиналось
Несколько футболистов лондонского "Арсенала" были отправлены на двухнедельный карантин из-за риска заболевания коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
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