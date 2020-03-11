Игроков лондонского «Арсенала» отправили на двухнедельный карантин

Футболистам из лондонского клуба "Арсенал" придется провести две недели на карантине и пропустить поединок с "Манчестер Сити" в рамках Английской премьер-лиги. Игроки могли заразиться китайским коронавирусом Covid-2019, считают медики.