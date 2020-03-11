Игроков лондонского «Арсенала» отправили на двухнедельный карантин
Футболистам из лондонского клуба "Арсенал" придется провести две недели на карантине и пропустить поединок с "Манчестер Сити" в рамках Английской премьер-лиги. Игроки могли заразиться китайским коронавирусом Covid-2019, считают медики.В источнике
С чего всё начиналось
Несколько футболистов и сотрудников "Арсенала" были отправлены на карантин после контакта с владельцем футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" Евангелосом Маринакисом, сообщается на сайте лондонской команды.