НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Игроков «Арсенала» отправили на карантин из-за коронавируса
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Спорт день за днем
  • Sports.ru
  • Кривое-зеркало.ру
  • Футбол России
  • Bookmaker-ratings.ru
  • FootballHD
  • Аргументы и Факты
  • Газета.Ru
  • Ruposters.ru
  • TheUK.one
  • Sportbox.RU
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Вести.Ru
  • ODDS.ru
  • Экспресс газета
  • Вестник Кавказа
  • Тульский футбол
  • TUT.BY
  • Спорт-Экспресс
  • Подробности.ua
Нескольких футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба клуба. Это было сделано из-за того, что они контактировали с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, у которого диагностировали коронавирус.В источнике
С чего всё начиналось
Несколько футболистов и сотрудников "Арсенала" были отправлены на карантин после контакта с владельцем футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" Евангелосом Маринакисом, сообщается на сайте лондонской команды.
РИА Новости 06:49
Подробнее о событии
alt

Коронавирус отменил матч в Манчестере. Несколько игроков «Арсенала» в карантине

Спорт-Экспресс 07:45
alt

Игроки «Арсенала», общавшиеся с владельцем «Олимпиакоса», помещены на карантин из-за коронавируса

Советский спорт 05:35 
alt

Нескольких игроков «Арсенала» отправили на карантин после встречи с владельцем «Олимпиакоса»

Sports.ru 05:35
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости