Игроков «Арсенала» отправили на карантин из-за коронавируса
Нескольких футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба клуба. Это было сделано из-за того, что они контактировали с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, у которого диагностировали коронавирус.В источнике
С чего всё начиналось
Несколько футболистов и сотрудников "Арсенала" были отправлены на карантин после контакта с владельцем футбольных клубов "Олимпиакос" и "Ноттингем Форест" Евангелосом Маринакисом, сообщается на сайте лондонской команды.