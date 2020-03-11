Игроков «Арсенала» отправили на карантин из-за коронавируса

Нескольких футболистов лондонского «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба клуба. Это было сделано из-за того, что они контактировали с владельцем греческого «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, у которого диагностировали коронавирус.