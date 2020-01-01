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Игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках
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Игроков Бундеслиги могут обязать играть в медицинских масках в случае возобновления сезона, сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ, который подготовило Министерство труда Германии.В источнике
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Один из вариантов возобновления Бундеслиги: игроки в масках, праздновать голы нельзя

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В Бундеслиге футболисты могут начать играть в масках

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Игроков Бундеслиги могут обязать играть в масках

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