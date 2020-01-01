«Динамо», «Краснодар» и «Ростов» сыграют в еврокубках без зрителей
В настоящий момент в разных странах Европы действуют различные квоты по допуску болельщиков на стадионы. Данное решение, таким образом, коснется и представителей России — «Динамо», «Краснодара» и «Ростова». Кроме того, УЕФА определил страны, которые в случае необходимости примут у себя еврокубки.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», в УЕФА принято принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей. Это коснется и российских команд — «Краснодара», «Ростова» и «Динамо».