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Игуаин: хотел бросить футбол после финала ЧМ-2014, но мама переубедила
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признался, что был готов бросить футбол после промаха в финале чемпионата мира 2014 года.В источнике
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Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014

Soccernews.ru 10:14
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Гонсало Игуаин: «После финала на ЧМ-2014 я хотел завершить карьеру, но мама сказала, чтобы я продолжал»

Спорт-Экспресс 09:33
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Игуаин: хотел бросить футбол после финала ЧМ-2014, но мама переубедила

Чемпионат 09:03
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