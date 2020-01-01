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Гонсало Игуаин вернулся в Италию
Soccernews.ru
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Как сообщает Football Italia, форвард туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаин сегодня вернулся в Италию.В источнике
Подробнее о событии
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Гонсало Игуаин вернулся в Турин

Чемпионат 12:46
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Football Italia: Игуаин вернулся в Турин

Sportbox.RU 12:28
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Football Italia: Игуаин вернулся в Турин

Матч ТВ 12:28
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