«ПСЖ» сообщил детали контракта Икарди

Икарди выступал за "Интер" с 2013 года. Он принял участие в 188 матчах команды в чемпионате Италии, в которых забил 111 мячей. 2 сентября 2019 года аргентинец перешел в "ПСЖ" на правах аренды.