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«ПСЖ» сообщил детали контракта Икарди
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Икарди выступал за "Интер" с 2013 года. Он принял участие в 188 матчах команды в чемпионате Италии, в которых забил 111 мячей. 2 сентября 2019 года аргентинец перешел в "ПСЖ" на правах аренды.В источнике
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«Интер» официально объявил о переходе Икарди

Sportliga.com 08:23
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Мауро Икарди подписал полноценный контракт с «ПСЖ»

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«ПСЖ» заключил контракт с Икарди до 2024 года

Спорт-Экспресс 07:13
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