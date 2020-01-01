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Илья Геркус: Семин решил сгладить углы. Он жестко был неправ
Metaratings
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Геркус признался, что считает слова Семина попыткой «сгладить углы».В источнике
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Геркус: «Сёмин решил сгладить углы. Он был жёстко не прав»

Sport.ru 18:58
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Геркус считает, что Сёмин заглаживает вину, чувствуя скорый уход

Metaratings 15:50
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«Он узнал, что его не будет в „Локомотиве“. Заглаживает вину». Геркус - о словах Семина в свой адрес

Футбол России 15:29
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