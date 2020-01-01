НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатАлександр Емельяненко хочет подраться с ТайсономFigaro: Участники военных игр в Ухане жаловались на состояние здоровьяЦСКА интересуется чешским защитникомBookmaker-ratings.ruИлья Геркус: Семин решил сгладить углы. Он жестко был неправMetaratings2MetaratingsBookmaker-ratings.ruГеркус признался, что считает слова Семина попыткой «сгладить углы».В источнике Комментировать1Подробнее о событии Геркус считает, что Сёмин заглаживает вину, чувствуя скорый уходMetaratings 15:50«Он узнал, что его не будет в „Локомотиве“. Заглаживает вину». Геркус - о словах Семина в свой адресФутбол России 15:29Илья Геркус: Семин решил сгладить углы. Он жестко был неправBookmaker-ratings.ru 15:19рекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершатАлександр Емельяненко хочет подраться с ТайсономFigaro: Участники военных игр в Ухане жаловались на состояние здоровьяЦСКА интересуется чешским защитникомНовости