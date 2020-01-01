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MetaratingsMetaratings
Илья Мэддисон назвал Роналду распиаренным форвардом средней руки
Metaratings
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Cyber.sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Месси — реально один из лучших в истории, а Роналду — просто неплохой добротный форвард средней руки, уровня примерно Марио Жардела или Роя Макая.В источнике
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Илья Мэддисон назвал Роналду распиаренным форвардом средней руки

Metaratings 11:32
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Видеоблогер Мэддисон о Роналду: добротный форвард средней руки

RT на русском 11:21
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Илья Мэддисон: Роналду — добротный форвард средней руки, просто сильно распиаренный

Чемпионат 11:10
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