Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече. Об этом сообщил агент футболиста Ираклий Гегечкори.