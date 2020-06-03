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Ильзат Ахметов не поможет ЦСКА в оставшейся части сезона
Футбол России
  • Piter.tv0:21
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона после перенесённой операции на плече. Об этом сообщил агент футболиста Ираклий Гегечкори.В источнике
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Врач ЦСКА подтвердил, что Ахметов пропустит остаток сезона

Sportbox.RU 09:30
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Врач ЦСКА подтвердил, что Ахметов пропустит остаток сезона

Матч ТВ 09:30
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В ЦСКА подтвердили, что Ахметов пропустит остаток сезона РПЛ

Спорт-Экспресс 10:10
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