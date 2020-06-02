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Ильзат Ахметов успешно прооперирован
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Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенес операцию на левом плече.В источнике
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