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Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
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Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.В источнике
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Подробнее о событии
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Ахметов пропустит остаток сезона

Metaratings вчера в 15:20
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«Надеюсь, больше вылетать не будет». Ахметов сообщил об успешной операции на плече

Советский спорт вчера в 12:57
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Ахметов перенес операцию на плече: «Все прошло хорошо, скоро буду как новенький»

Sport24.ru вчера в 12:42 
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