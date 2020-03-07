Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»

Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина. Последним клубом конголезца был «Лечче». В источнике