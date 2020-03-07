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Бомбардир.руБомбардир.ру
Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»
Sport24.ru
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Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина. Последним клубом конголезца был «Лечче».В источнике
Подробнее о событии
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Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»

Бомбардир.ру 13:59
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Имбула: за российским чемпионатом не следил, но слышал о Кокорине

Чемпионат 13:53
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Имбула: «Говорил с Рами перед переходом в „Сочи“. Он один из 23 лучших игроков планеты»

Sport24.ru 13:43 
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