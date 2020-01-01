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Имбула вскоре присоединится к «Сочи»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
Хавбек Жанелли Имбула вскоре присоединится к «Сочи». Ожидается, что игрок прибудет в расположение команды 28 февраля.В источнике
Подробнее о событии
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Имбула вскоре присоединится к «Сочи»

Soccer.ru 13:46 
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Sportbox: Имбула в скором времени присоединится к «Сочи»

Soccernews.ru 13:20
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Sportbox: Имбула присоединится к «Сочи» за два дня до матча с «Арсеналом»

Бомбардир.ру 13:15
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