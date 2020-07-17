Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Кавазашвили полагает, что это должно послужить наказанием за непристойное поведение футболистов в раздевалке «Зенита» во время празднования победы в чемпионате. Тогда Дзюба и Азмун имитировали половой акт.В источнике
С чего всё начиналось
Член комитета по этике РФС прокомментировал «Советскому спорту» утвержденные на сегодняшнем заседании санкции в отношении гендиректоров «Зенита» и «Локомотива» Александра Медведева и Василия Кикнадзе, а также главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.