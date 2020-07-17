Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать

Кавазашвили полагает, что это должно послужить наказанием за непристойное поведение футболистов в раздевалке «Зенита» во время празднования победы в чемпионате. Тогда Дзюба и Азмун имитировали половой акт.