Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Кавазашвили полагает, что это должно послужить наказанием за непристойное поведение футболистов в раздевалке «Зенита» во время празднования победы в чемпионате. Тогда Дзюба и Азмун имитировали половой акт.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший футболист «Спартака», член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили предложил не допускать Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна до матча с московским клубом в полуфинале Кубка России. «Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок.