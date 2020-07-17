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Имитировавших половой акт игроков «Зенита» предложили наказать
Советский спорт
  • Piter.tv0:33
Кавазашвили полагает, что это должно послужить наказанием за непристойное поведение футболистов в раздевалке «Зенита» во время празднования победы в чемпионате. Тогда Дзюба и Азмун имитировали половой акт.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кавазашвили предложил РФС отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака», член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили предложил не допускать Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна до матча с московским клубом в полуфинале Кубка России. «Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке «Зенита». Это позорный поступок.
Чемпионат 11:04
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Футболистов «Зенита» предложили оштрафовать за имитацию секса

НТВ 13:09
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Игроков «Зенита», имитировавших секс, захотели наказать

Телеканал 360° 13:08
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Кавазашвили предложил отстранить Дзюбу и Азмуна от матча со «Спартаком»

Вести.Ru 12:35
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