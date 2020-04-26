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Иммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе»
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вспомнил о своём периоде в «Севилье» под руководством Унаи Эмери.В источнике
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Чиро Иммобиле — об игре в «Севилье»: «Я понял, что Эмери ничего не понимает»

Спорт-Экспресс 15:08
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Иммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе»

Sport.ru 14:59
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Иммобиле: в «Севилье» я понял, что Эмери ничего не понимает

Чемпионат 14:41
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