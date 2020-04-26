НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочноВ Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировкиMag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили»Евро-футбол.руИммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе»NEWS.am Sport6NEWS.am SportFootballHDSport24.ruЕвро-футбол.руФутбол РоссииSports.ruНападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вспомнил о своём периоде в «Севилье» под руководством Унаи Эмери.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Чиро Иммобиле — об игре в «Севилье»: «Я понял, что Эмери ничего не понимает»Спорт-Экспресс 15:08Иммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе»Sport.ru 14:59Иммобиле: в «Севилье» я понял, что Эмери ничего не понимаетЧемпионат 14:41рекламаГлавноеСемин ответил на вопрос о возможном уходе из «Локомотива»Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020Сезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочноВ Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировкиMag о победе над командой Dendi: «Мы их просто пофармили»Новости