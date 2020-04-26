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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Иммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе»
Sport24.ru
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вспомнил о своём периоде в «Севилье» под руководством Унаи Эмери.В источнике
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Иммобиле: в «Севилье» я понял, что Эмери ничего не понимает

Чемпионат 14:41
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«Он вообще ничего не понимает!». Еще один футболист наехал на Эмери — теперь Иммобиле

Sport24.ru 14:15 
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Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает

Советский спорт 14:07
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