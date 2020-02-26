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Иммобиле из-за болезни может не сыграть с «Болоньей»
Metaratings
  • Metaratings
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  • Футбол России
Il Corriere dello Sport сообщает, что нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле может пропустить матч 26-го тура Серии А против "Болоньи".В источнике
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