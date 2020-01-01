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Иммобиле о сыне Месси: «Спросил у Лео, почему он назвал его Чиро»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле ответил на вопрос о том, кому он больше симпатизирует – Криштиану Роналду или Лионелю Месси.В источнике
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Иммобиле: «Как-то я поинтересовался у Месси, почему он назвал сына Чиро»

Soccer.ru 03:43 
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Иммобиле о сыне Месси: «Спросил у Лео, почему он назвал его Чиро»

Sports.ru 03:28
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Лучший бомбардир Европы. Иммобиле обошел Роналду, Месси и Левандовски

Спорт-Экспресс вчера в 13:00
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