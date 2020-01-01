Иммобиле о сыне Месси: «Спросил у Лео, почему он назвал его Чиро»

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле ответил на вопрос о том, кому он больше симпатизирует – Криштиану Роналду или Лионелю Месси. В источнике