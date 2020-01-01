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Иммобиле об Эмери: «В „Севилье“ понял, что он вообще не соображает»
Sports.ru
  • Sports.ru
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вспомнил о периоде выступлений в «Севилье» под руководством тренера Унаи Эмери.В источнике
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Иммобиле об Эмери: «В „Севилье“ понял, что он вообще не соображает»

Sports.ru 12:44
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