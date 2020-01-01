Иммобиле повторил рекорд чемпионата Италии по голам за сезон

30-летний нападающий забил свой 36-й мяч в этом сезоне, таким образом повторив рекорд Серии А по голам за один сезон, который был установлен в сезоне 2015/2016 Гонсало Игуаином.