Иньеста выиграл Суперкубок Японии

Легендарный испанский футболист Хави Иньеста с недавнего времени защищает цвета японского клуба «Виссел Кобе». Сегодня полузащитник участвовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».