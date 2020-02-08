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Иньеста выиграл Суперкубок Японии
Чемпионат
  • Eurosport.ru1:03
Легендарный испанский футболист Хави Иньеста с недавнего времени защищает цвета японского клуба «Виссел Кобе». Сегодня полузащитник участвовал в решающем матче Суперкубка Японии против грозной «Йокогамы».В источнике
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