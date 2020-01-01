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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Инфантино: «Пока есть риск, футбол не возобновится»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Вести.Ru
  • Газета.Ru
  • Ридус
Глава ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз ответил на вопрос о возможных сроках возобновления футбольного сезона.В источнике
Подробнее о событии
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Инфантино: «Пока есть риск, футбол не возобновится»

Евро-футбол.ру 02:11
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Инфантино: «Не будем играть, пока сохраняется риск для здоровья людей»

Бомбардир.ру вчера в 16:35
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Президент ФИФА Инфантино: мы не вернем футбол, пока сохраняются риски для людей

Вести.Ru вчера в 16:25
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