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Инфантино грозит тюремный срок из-за исчезающего спрея
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Если иск против Инфантино и ФИФА будет удовлетворен в полной мере, то главе организации грозит от одного до четырех лет тюрьмы, а размер компенсации составит 100 миллионов евро.В источнике
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Президенту ФИФА Джанни Инфантино может грозить судебное преследование

BetOn 06:33
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Патентные войны. Глава ФИФА Инфантино рискует оказаться в тюрьме из-за спрея для арбитров

Вести.Ru 03:46
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Президенту ФИФА грозит тюремный срок из-за исчезающего спрея

Газета.Ru вчера в 16:41
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