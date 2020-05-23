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Инфицированный коронавирусом Фарфан поблагодарил фанатов за поддержку
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Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан, зараженный коронавирусом, поблагодарил болельщиков за поддержку. 35-летний Фарфан стал первым игроком Российской премьер-лиги, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.В источнике
Джефферсон Фарфан
перуанский футболист
Спасибо за ваши сообщения и поддержку. Ваши послания подтверждают, что рядом всегда есть люди, которые готовы поддержать. Именно благодаря этому мы идем вперед, становимся сильнее и заряжаемся позитивом. Сегодня был хороший день, а завтра будет еще лучше.
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Фарфан, у которого обнаружили коронавирус, поблагодарил болельщиков за поддержку

Sportbox.RU 06:00
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Фарфан, у которого обнаружили коронавирус, поблагодарил болельщиков за поддержку

Матч ТВ 06:00
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Фарфан, который заболел коронавирусом, поблагодарил фанатов за поддержку

Спорт-Экспресс 04:27
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