Инфицированный коронавирусом Фарфан поблагодарил фанатов за поддержку
Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан, зараженный коронавирусом, поблагодарил болельщиков за поддержку. 35-летний Фарфан стал первым игроком Российской премьер-лиги, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция.В источнике Спасибо за ваши сообщения и поддержку. Ваши послания подтверждают, что рядом всегда есть люди, которые готовы поддержать. Именно благодаря этому мы идем вперед, становимся сильнее и заряжаемся позитивом. Сегодня был хороший день, а завтра будет еще лучше.