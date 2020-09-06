Магомед Оздоев российский футболист

Пропустили неожиданный гол. Вели 3:0 спокойно, давалась игра, без особых моментов у соперника и гол неожиданный. Чуть-чуть усталость накопилась. Самое главное, что довели игру до победы и могли еще забить. В следующих играх нужно исправляться, чтобы дожимать в таких моментах соперника до конца.

Sport24.ru

вчера в 14:17