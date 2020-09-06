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Ингушетия/ГIалгIайчеИнгушетия/ГIалгIайче
Ингушский футболист Магомед Оздоев забил гол в ворота сборной Венгрии
Soccernews.ru
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Второй гол за российскую сборную в матче со сборной Венгрии забил ингушский полузащитник Магомед Оздоев. По информации интернет-ресурса "Ингушспорт", 6 сентября сборная России по футболу в гостях обыграла сборную Венгрии со счётом 2:3.В источнике
Магомед Оздоев
российский футболист
Пропустили неожиданный гол. Вели 3:0 спокойно, давалась игра, без особых моментов у соперника и гол неожиданный. Чуть-чуть усталость накопилась. Самое главное, что довели игру до победы и могли еще забить. В следующих играх нужно исправляться, чтобы дожимать в таких моментах соперника до конца.Sport24.ruвчера в 14:17
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