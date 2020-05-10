НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над ФергюсономАлексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоНганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249Мартин Бакош подписал контракт со «Спартаком»Бомбардир.руИнна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»Нева Спорт6Нева СпортSoccernews.ruМатч ТВSport24.ruСпорт день за днемSports.ruСупруга игрока «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала, чем займется спортсмен по окончании карьеры.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Жена Жиркова рассказала о скором завершении футбольной карьеры мужаNews.ru 07:32Жена Жиркова: Скоро Юрий закончит карьеру футболиста, его жизнь будет связана с историейНева Спорт 06:43Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»Бомбардир.ру 01:29рекламаГлавноеНурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над ФергюсономАлексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоНганну нокаутировал Розенстрайка за 20 секунд на UFC 249Мартин Бакош подписал контракт со «Спартаком»Новости