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Бомбардир.руБомбардир.ру
Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»
Нева Спорт
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Супруга игрока «Зенита» Юрия Жиркова Инна рассказала, чем займется спортсмен по окончании карьеры.В источнике
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Жена Жиркова рассказала о скором завершении футбольной карьеры мужа

News.ru 07:32
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Жена Жиркова: Скоро Юрий закончит карьеру футболиста, его жизнь будет связана с историей

Нева Спорт 06:43
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Инна Жиркова: «Юрий скоро закончит карьеру и будет связан с историей»

Бомбардир.ру 01:29
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