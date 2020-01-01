Иностранцы «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел

По информации «РБ-Спорт», иностранные футболисты «Спартака» и тренерский состав команды вернулись в Москву чартерным рейсом из Берлина. В числе прилетевших — главный тренер Доменико Тедеско и члены его штаба, а также футболисты Джордан Ларссон, Гус Тил, Алекс Крал, Самюэль Жиго.