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Иностранцы «Спартака» вернулись в Москву. Шюррле не прилетел
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По информации «РБ-Спорт», иностранные футболисты «Спартака» и тренерский состав команды вернулись в Москву чартерным рейсом из Берлина. В числе прилетевших — главный тренер Доменико Тедеско и члены его штаба, а также футболисты Джордан Ларссон, Гус Тил, Алекс Крал, Самюэль Жиго.В источнике
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«Спартак» прошел тестирование на коронавирус

В среду футболисты и тренерский штаб «Спартака» собрались в Москве впервые за долгое время после остановки чемпионата. Сегодня команда прошла тестирование на коронавирусную инфекцию. Результаты будут известны позднее.
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«СЭ»: Игроки «Спартака» сдали тесты на коронавирус. Шюррле не вернулся в расположение команды

Sportbox.RU 09:22
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«СЭ»: Игроки «Спартака» сдали тесты на коронавирус. Шюррле не вернулся в расположение команды

Матч ТВ 09:22
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