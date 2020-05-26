Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию
Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин.В источнике
С чего всё начиналось
Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила на официальном сайте о завершении первого этапа подготовки к возобновлению чемпионата после вызванной пандемией коронавируса паузы — в страну, отметила лига, вернулись все иностранные футболисты и тренеры.