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Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию
Нева Спорт
  • Известия0:20
Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин.В источнике
С чего всё начиналось
Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила на официальном сайте о завершении первого этапа подготовки к возобновлению чемпионата после вызванной пандемией коронавируса паузы — в страну, отметила лига, вернулись все иностранные футболисты и тренеры.
РБК 08:39
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