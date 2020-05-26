Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию

Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию. Об этом рассказал президент лиги Сергей Прядкин.