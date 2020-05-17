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Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в Россию
PROСПОРТ Казахстан
  • Телеканал 360°1:00
Снято ограничение на возвращение иностранных спортсменов и членов тренерских штабов в Россию, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ. Действие постановления распространяется на тех, кто имеет трудовой договор с российской спортивной организацией.В источнике
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Сергей Прядкин
Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона РПЛ.
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