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Иностранным спортсменам разрешили вернуться в Россию
Политическая Экспертиза
  • Телеканал 360°1:00
Правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, гражданам других государств, вернуться в Россию. При этом легионеров обяжут пройти 14-дневный карантин.В источнике
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Возвращение футбола и скорый уход Семина. Главные события недели

РБК 04:43
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Как клубы РПЛ возвращают легионеров в Россию

РИА Новости вчера в 11:26
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Снято ограничение на возвращение в РФ иностранных спортсменов и тренеров. Их обяжут пройти 14-дневный карантин

Sports.ru вчера в 03:38
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