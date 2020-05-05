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Инс: больше не можем наблюдать за цирком Погба в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс считает, что «красные дьяволы» должны продать хавбека Поля Погба.В источнике
Подробнее о событии
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Инс – о ситуации Погба: «МЮ» должен продать его, мы не хотим продолжения цирка

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Легенда «МЮ» призвал клуб продать Погба

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Пол Инс жёстко раскритиковал Погба

Soccernews.ru 04:28
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