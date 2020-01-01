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ЦСКА намерен расстаться с Гончаренко
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Как пишет телеграм-канал "Ложа прессы", главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинет свой пост. Сообщается, что кандидатов на его место пока нет, клуб находится в активном поиске.В источнике
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