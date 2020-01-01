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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
«Интер», «Бавария» и «Реал» создали новый турнир
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В Милане сыграют «Интер» и «Бавария», в Мадриде - «Реал» с «Интером» и в Мюнхене - «Реал» с «Баварией». Прибыль от проведения турнира перечислят медикам в трех странах.В источнике
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«Реал», «Бавария» и «Интер» проведут благотворительный турнир, чтобы помочь медикам

Sport.ru 07:58
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«Реал», «Бавария» и «Интер» проведут турнир. Выручку направят медицинским учреждениям

Чемпионат 07:28
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«Реал», «Бавария» и «Интер» проведут турнир в 2021 году. Весь доход передадут медицинским учреждениям

Sports.ru 06:49
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