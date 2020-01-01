«Интер», «Бавария» и «Реал» создали новый турнир

В Милане сыграют «Интер» и «Бавария», в Мадриде - «Реал» с «Интером» и в Мюнхене - «Реал» с «Баварией». Прибыль от проведения турнира перечислят медикам в трех странах.