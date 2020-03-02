НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОвечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»Кокорин забил первый гол после колонииОлимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры«Манчестер Сити» выиграл все финалы под руководством ГвардиолыSport24.ruКлуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл дебютный матч в MLSSoccernews.ru6Soccernews.ruГазета.RuGraziaUA-ФутболСпорт-ЭкспрессВести.RuЕдинственный гол на 44-й минуте забил Карлос Вела. Напомним, «Интер Майами» был официально включен в состав MLS в 2018 году. Совладельцем клуба является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Клуб Бекхэма «Интер Майами» проиграл в своем дебютном матче MLSСоветский спорт вчера в 22:05 Бекхэм второй раз открыл футбольную Америку: его клуб дебютировал в МЛССпорт-Экспресс вчера в 21:10Клуб Бекхэма «Интер Майами» уступил в дебютной игреГазета.Ru вчера в 20:05рекламаГлавноеОвечкин вышел на 36-е место по очкам в истории НХЛ«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»Кокорин забил первый гол после колонииОлимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры«Манчестер Сити» выиграл все финалы под руководством ГвардиолыНовости