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«Интер» — «Хетафе» — 2:0. Видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
PROСПОРТ Казахстан
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Телеканал ОНТ
В среду, 5 августа, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе». Встреча закончилась победой миланского клуба со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен.В источнике
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«Базель» — «Айнтрахт» — 1:0. Видеообзор ответного матча Лиги Европы

Sport24.ru 6 августа в 17:42 
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«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: составы на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы

Чемпионат 6 августа в 13:54
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