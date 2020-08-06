«Интер» — «Хетафе» — 2:0. Видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

В среду, 5 августа, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» — «Хетафе». Встреча закончилась победой миланского клуба со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен.