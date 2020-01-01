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Интер — Наполи 2:0
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Чемпионат Италии 37-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.В источнике
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«Интер», «Аталанта» и «Лацио» снова победили. Итоги 37-го тура Серии А

Soccer.ru 17:49
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Чемпионат Италии. «Ювентус» уступил «Кальяри», «Милан» победил «Сампдорию», «Лацио» обыграл «Брешию»

Sports.ru вчера в 02:15
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