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Интер — Шахтер 4:0 (2-й тайм)
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Сегодня в 22:00 по московскому времени состоится полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором «Интер» встретится с «Шахтером».В источнике
Подробнее о событии
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«Интер» – «Шахтёр»: видеотрансляция полуфинала Лиги Европы

Metaratings 14:45
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«Интер» — «Шахтер»: видеотрансляция матча Лиги Европы

Спорт-Экспресс 13:00
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«Интер» — «Шахтер». Видеотрансляция, смотреть онлайн

BetOn 13:16
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